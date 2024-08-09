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В Липецке остановлено движение пассажирского транспорта

В городе действует красный уровень опасности. Жителям рекомендовано не покидать безопасных мест до отмены угрозы атаки БПЛА.
Ирина Егорова 2024-08-09 05:46:28
© Фото: Aleksey Smyshlyaev Global Look Press, Global Look Press

В Липецке остановлено движение пассажирского транспорта и действует красный уровень опасности, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.

«Предприятиям и организациям надлежит не привлекать сотрудников к работе до отмены красного уровня без экстренной необходимости», - написал глава Липецкой области в Telegram-канале.

На данный момент специалисты восстанавливают электроснабжение - в большинство домов уже вернули свет, уточнил губернатор. Также ведется эвакуация жителей четырех населенных пунктов для безопасности после детонации взрывоопасных объектов.

Артамонов подчеркнул, что угроза атаки БПЛА сохраняется и призвал жителей оставаться дома или в безопасном месте до ее отмены.

Этой ночью на Липецк обрушилась массированная атака беспилотников ВСУ. В результате атак также повредился объект энергетической инфраструктуры.

#бпла #транспорт #атака #Липецк #Игорь Артамонов #красный уровень
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