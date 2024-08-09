В Липецке остановлено движение пассажирского транспорта и действует красный уровень опасности, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.
«Предприятиям и организациям надлежит не привлекать сотрудников к работе до отмены красного уровня без экстренной необходимости», - написал глава Липецкой области в Telegram-канале.
На данный момент специалисты восстанавливают электроснабжение - в большинство домов уже вернули свет, уточнил губернатор. Также ведется эвакуация жителей четырех населенных пунктов для безопасности после детонации взрывоопасных объектов.
Артамонов подчеркнул, что угроза атаки БПЛА сохраняется и призвал жителей оставаться дома или в безопасном месте до ее отмены.
Этой ночью на Липецк обрушилась массированная атака беспилотников ВСУ. В результате атак также повредился объект энергетической инфраструктуры.
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