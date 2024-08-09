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В Липецком округе ввели режим ЧС после детонации взрывоопасных объектов

Для обеспечения безопасности принято решение провести эвакуацию жителей из четырех населенных пунктов.
Ирина Егорова 2024-08-09 04:54:54
© Фото: Elena MayorovaGlobal Look Press, Global Look Press

Власти Липецкой области ввели режим ЧС для ликвидации последствий детонации взрывоопасных объектов. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. Детонация произошла в результате массированной атаки БПЛА по Липецку.

«Для обеспечения безопасности жителей принято решение провести эвакуацию населенных пунктов: Копцевы хутора, Федоровка, Яковлевка, Тынковка», - написал глава региона в своем Telegram-канале.

Артамонов добавил, что для эвакуированных будут подготовлены ПВР и транспорт. Жителей перечисленных населенных пунктов попросили следовать указаниям экстренных служб.

Этой ночью на Липецк обрушилась массированная атака беспилотников ВСУ. В результате атак также повредился объект энергетической инфраструктуры.

#бпла #атака #эвакуация #Липецк #Игорь Артамонов #детонация
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