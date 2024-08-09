Артамонов сообщил о шести раненных в результате атаки ВСУ на Липецк

Шесть человек пострадали в результате ночной атаки беспилотников ВСУ на Липецкую область. Об этом сообщил губернатор области Игорь Артамонов.

«По предварительной информации, в результате атаки БПЛА пострадали 6 человек. Всем пострадавшим оказывается помощь в больницах Липецка», - написал глава области в своем Telegram.

Он также напомнил, что в регионе действует красный уровень угрозы, и призвал местных жителей оставаться дома и не подходить к окнам при действующем сигнале угрозы атаки БПЛА.

Ранее губернатор сообщал о массированной атаке дронов на Липецк, в результате был поврежден объект энергетической инфраструктуры, наблюдались перебои с электричеством.

К данному моменту подача электричества на энергообъекты в Липецке восстановлена, сообщил глава региона.