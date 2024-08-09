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Артамонов сообщил о шести раненных в результате атаки ВСУ на Липецк

По словам губернатора, в регионе все еще сохраняется красный уровень угрозы.
Елизавета Кондрикова 2024-08-09 06:18:56
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Шесть человек пострадали в результате ночной атаки беспилотников ВСУ на Липецкую область. Об этом сообщил губернатор области Игорь Артамонов.

«По предварительной информации, в результате атаки БПЛА пострадали 6 человек. Всем пострадавшим оказывается помощь в больницах Липецка», - написал глава области в своем Telegram.

Он также напомнил, что в регионе действует красный уровень угрозы, и призвал местных жителей оставаться дома и не подходить к окнам при действующем сигнале угрозы атаки БПЛА.

Ранее губернатор сообщал о массированной атаке дронов на Липецк, в результате был поврежден объект энергетической инфраструктуры, наблюдались перебои с электричеством.

К данному моменту подача электричества на энергообъекты в Липецке восстановлена, сообщил глава региона.

#Липецкая область #раненые #Липецк #Игорь Артамонов #БПЛА ВСУ
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