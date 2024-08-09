В Санкт-Петербурге прошла акция поддержки жителей Курской области

Санкт-Петербург присоединился к акции в знак поддержки жителей Курской области. На Дворцовой площади жители и гости северной столицы выложили объемную надпись из зажженных свечей - «Курск, мы с тобой!».

Фотографией поделился мэр Петербурга Александр Беглов.

«Петербург с Курской областью!», - написал глава города в Telegram-канале.

Накануне подобная акция прошла в Сочи. Жители и туристы курортного города выложили надпись «Курск, Сочи с тобой!» и возложили цветы к мемориальному памятнику. Также рекламные объявления на билбордах города сменились плакатами в знак поддержки курян.

Ранее Владимир Путин заявил, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию. Националисты, отметил глава государства, ведут неизбирательную стрельбу по гражданским объектам. По словам начальника Генштаба Валерия Герасимова, операция будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу.