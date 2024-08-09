МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Санкт-Петербурге прошла акция поддержки жителей Курской области

Надпись, выложенная из зажженных свеч, гласит «Курск, мы с тобой!».
Ирина Егорова 2024-08-09 23:53:59
© Фото: a_beglov, Telegram

Санкт-Петербург присоединился к акции в знак поддержки жителей Курской области. На Дворцовой площади жители и гости северной столицы выложили объемную надпись из зажженных свечей - «Курск, мы с тобой!».

Фотографией поделился мэр Петербурга Александр Беглов.

«Петербург с Курской областью!», - написал глава города в Telegram-канале.

Накануне подобная акция прошла в Сочи. Жители и туристы курортного города выложили надпись «Курск, Сочи с тобой!» и возложили цветы к мемориальному памятнику. Также рекламные объявления на билбордах города сменились плакатами в знак поддержки курян.

Ранее Владимир Путин заявил, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию. Националисты, отметил глава государства, ведут неизбирательную стрельбу по гражданским объектам. По словам начальника Генштаба Валерия Герасимова, операция будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. 

#Санкт-Петербург #Курская область #ВСУ #акция #Александр Беглов #поддержка
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Высшая школа ВДВ
2
«Альфа». 50 лет
3
С гиперзвуком в сторону США. Часть 2. На лодке
4
С гиперзвуком в сторону США. Часть 1. На фрегате
5
Су-30СМ2. Работа в зоне СВО
6
7 дней на ЗАЭС. Часть 2
7
7 дней на ЗАЭС. Часть 1
8
СВО. Трофеи
9
Фрегаты. Гиперзвук. «Циркон»
10
Связь в СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 