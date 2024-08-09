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Ситуацию в Курской области признали ЧС федерального характера

В регионе установлен федеральный уровень реагирования.
Сергей Лебедев 2024-08-09 11:16:12
© Фото: gubernator_46, Telegram

Обстановку в Курской области отнесли к чрезвычайной ситуации федерального характера. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе МЧС России.

Данное решение приняла Правительственная комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности. Отмечается, что в регионе установлен федеральный уровень реагирования.

Напомним, накануне временно исполняющий обязанности главы Курской области Алексей Смирнов ввел в регионе режим чрезвычайной ситуации. Он отметил, что оперативная обстановка в приграничных районах по-прежнему сложная.

Ранее российский президент Владимир Путин поручил первому вице-премьеру Денису Мантурову координировать работу гражданских ведомств, связанную с ситуацией в Курской области.

По словам Дениса Мантурова, правительство направило 1,8 миллиарда рублей на переселение 2,5 тысячи семей в регионе.

#Курская область #МЧС #Правительство России #режим #ЧС
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