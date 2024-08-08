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В Сочи прошла акция в поддержку жителей Курской области

Жители и туристы выложили у мемориального комплекса из зажженых свечей надпись «Курск, Сочи с тобой!», принесли цветы.
Ирина Егорова 2024-08-08 02:08:51
© Фото: officialsochi, Telegram

Жители Сочи и туристы курортного города провели акцию поддержки жителей Курской области, сообщили в мэрии города в Telegram-канале.

Участники принесли свечи и цветы - у мемориального комплекса в в Завокзальном микрорайоне из зажженных лампад выложили надпись «Курск, Сочи с тобой!».

«Сочинцы провели акцию в поддержку жителей Курской области. Акция объединила горожан и гостей курорта», - сообщили в сочинской администрации.

Также рекламные объявления на билбордах города сменились плакатами в знак поддержки курян.

Напомним, ранее Владимир Путин заявил, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию. Националисты, отметил глава государства, ведут неизбирательную стрельбу по гражданским объектам. По словам начальника Генштаба Валерия Герасимова, операция будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. 

#Сочи #Курская область #цветы #акция #поддержка #свечи
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