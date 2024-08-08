Двухлетний сын погибшей беременной из Суджи попал в больницу с ранением

Двухлетний мальчик получил осколочное ранение спины и попал в больницу в Курске, сообщила детский омбудсмен Мария Львова-Белова. Это сын беременной женщины, которая погибла от удара дрона ВСУ во время выезда из города.

Всего девять детей пострадали в ходе атаки ВСУ на Курскую область, уточнила она. Двух из них доставили бортом санавиации в столичный НИИ детской неотложной хирургии и травматологии.

Утром в четверг, 8 августа, Минздрав России сообщил, что стационарное лечение сейчас проходят 34 пострадавших при обстрелах в Курской области. Среди них - пять детей.

Двадцативосьмилетняя Нина Кузнецова погибла, когда вместе с семьей пыталась выехать из района Суджа в Курск. Женщина ехала во второй машине сзади, а в первой были ее муж Артем вместе с мамой и сыном. Они остались живы.