Вучич заявил, что получил от РФ данные о подготовке в Сербии мятежа

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что получил от России сведения о подготовке в республике акций, которые привели бы к государственному перевороту. Об этом сообщает ТАСС.

Москва предупредила Белград о готовящихся в Сербии массовых беспорядках, рассказал глава государства. Их организаторами выступают представители западных стран.

Вучич уточнил, что эту информацию власти страны получили от РФ по официальным каналам. Сейчас эти сведения проверяют, в том числе Агентство безопасности и информации, а также «люди, специализирующиеся на этом в правительстве Сербии и во всех других местах», сказал он.

Президент Сербии неоднократно заявлял, что западные страны оказывают давление на Белград из-за позиции правительства по поводу признания самопровозглашенного Косово и из-за отказа ввести санкции против России.

В декабре прошлого года в Сербии прошли акции протеста из-за итогов внеочередных выборов в парламент. Оппозиция не согласилась с результатами голосования и требовала их отмены.

В мае из-за угрозы безопасности Александра Вучича в Сербии задержали жителя города Сомбор.