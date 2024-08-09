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Вучич заявил, что получил от РФ данные о подготовке в Сербии мятежа

Эту информацию проверяют специальные службы страны.
Владимир Рубанов 2024-08-09 22:55:19
© Фото: Lev Radin Keystone Press Agency Global Look Press

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что получил от России сведения о подготовке в республике акций, которые привели бы к государственному перевороту. Об этом сообщает ТАСС.

Москва предупредила Белград о готовящихся в Сербии массовых беспорядках, рассказал глава государства. Их организаторами выступают представители западных стран.

Вучич уточнил, что эту информацию власти страны получили от РФ по официальным каналам. Сейчас эти сведения проверяют, в том числе Агентство безопасности и информации, а также «люди, специализирующиеся на этом в правительстве Сербии и во всех других местах», сказал он.

Президент Сербии неоднократно заявлял, что западные страны оказывают давление на Белград из-за позиции правительства по поводу признания самопровозглашенного Косово и из-за отказа ввести санкции против России.

В декабре прошлого года в Сербии прошли акции протеста из-за итогов внеочередных выборов в парламент. Оппозиция не согласилась с результатами голосования и требовала их отмены.

В мае из-за угрозы безопасности Александра Вучича в Сербии задержали жителя города Сомбор.

#Россия #Сербия #Александр Вучич #беспорядки #Госпереворот #акции протеста
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