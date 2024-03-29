Вучич заявил о давлении Запада из-за отказа от санкций против России

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что западные страны оказывают всеобщее давление на Белград из-за непризнания самопровозглашенного Косово, его военного нейтралитета, а также отказа от введения санкций против Российской Федерации и неуверенности Запада в итогах конфликта на Украине.

«Речь идет об одном общем давлении на Сербию и ее народ», - цитирует ТАСС Вучича.

В своем обращении к нации сербский президент уточнил, что страны Запада «испытывают колоссальное давление из-за успехов российских вооруженных сил».

Ранее Александр Вучич заявил, что в ближайшем будущем Белград столкнется с угрозой своим национальным интересам. При этом он не уточнил, что может представлять опасность для страны.