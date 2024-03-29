МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Видео Радио
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Вучич заявил о давлении Запада из-за отказа от санкций против России

Президент Сербии уточнил, что речь идет об одном общем давлении на Сербию и ее народ.
Игнат Далакян 2024-03-29 22:36:15
© Фото: Kremlin Pool Global Look Press

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что западные страны оказывают всеобщее давление на Белград из-за непризнания самопровозглашенного Косово, его военного нейтралитета, а также отказа от введения санкций против Российской Федерации и неуверенности Запада в итогах конфликта на Украине.

«Речь идет об одном общем давлении на Сербию и ее народ», - цитирует ТАСС Вучича.

В своем обращении к нации сербский президент уточнил, что страны Запада «испытывают колоссальное давление из-за успехов российских вооруженных сил».

Ранее Александр Вучич заявил, что в ближайшем будущем Белград столкнется с угрозой своим национальным интересам. При этом он не уточнил, что может представлять опасность для страны.

#в стране и мире #Сербия #санкции #Александр Вучич #давление #Антироссийские санкции
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Новый русский Суперджет
2
«Кронштадт». Самая тихая из подлодок
3
КРЭТ. Часть 2
4
КРЭТ. Часть 1
5
Военная автотехника. Испытания Оймяконом
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 
20240327.1322