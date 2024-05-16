В Сербии задержали мужчину, угрожавшего Вучичу

Из-за угрозы безопасности президента Сербии Александра Вучича на двое суток задержан житель города Сомбор. Об инциденте сообщил вице-премьер страны Ивица Дачич. Особое внимание к происшествию приковано на фоне недавнего покушения на премьера Словакии Роберта Фицо.

«Из-за угрозы безопасности президента республики был задержан Драган Миятович из Сомбора и приговорен к заключению под стражу на 48 часов», - цитирует Blic заявление ведомства.

Накануне в Словакии произошло нападение на главу кабмина страны Роберта Фицо. После заседания правительства он вышел на улицу пообщаться с народом. Почти сразу из толпы раздались выстрелы.

Фицо получил несколько пуль в живот, плечо и ногу. Стрелком оказался 71-летний писатель Юрай Цинтула. После задержания он заявил, что на покушение решился из-за несогласия с официальной политикой Словакии.

Фицо экстренно госпитализировали. Всю ночь врачи боролись за его жизнь и к утру смогли стабилизировать состояние политика. В настоящее время угрозы его жизни нет. Президент Сербии Вучич назвал Фицо большим другом и пожелал ему здоровья.