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Байден выразил разочарование в письме президенту Грузии

Президент США отметил «антидемократические» действия властей республики, в том числе принятие закона об иноагентах.
Владимир Рубанов 2024-08-09 14:51:21
© Фото: Yuri Gripas - Pool via CNP Consolidated News Photos, Global Look Press

Президент США Джо Байден написал письмо своей грузинской коллеге Саломе Зурабишвили к 16-летию начала военных действий в Южной Осетии. В этом послании глава Белого дома выразил разочарование тем, что в стране приняли закон об иноагентах. Письмо в своих соцсетях опубликовала президент Грузии.

Байден назвал решения правительства республики антидемократическими, а их заявления лживыми и выразил мнение, что это не соответствует нормам членства в Евросоюз и НАТО. В качестве примера президент США привел закон об иностранном влиянии «в кремлевском стиле».

Тем не менее, Вашингтон привержен евроатлантической интеграции Грузии, добавил Байден. Он подчеркнул, что США и защищают общие ценности, в том числе мир, стабильность, свободу и права человека.

В июле США приостановили помощь Грузии из-за закона об иноагентах. Вашингтон выделял Тбилиси более $95 млн на поддержку правительства страны.

Ранее американцы из-за «пересмотра стратегических отношений» перенесли на неопределенный срок военные учения Noble Partner 2024 («Достойный партнер - 2024»), которые были запланированы на лето 2024 года.

Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили подписал закон об иноагентах в июне, после того как парламент преодолел вето, наложенное на него президентом Зурабишвили. Принятие этого документа сопровождалось акциями протеста.

По закону неправительственные организации и СМИ, которые больше чем на 20% финансируются из-за границы, теперь обязаны ежегодно предоставлять Минюсту декларацию о доходах и расходах. Кроме того, в стране появится перечень организаций, которые действуют в интересах иностранных государств.

#в стране и мире #сша #Грузия #евросоюз #Джо Байден #Парламент #правительство #Саломе Зурабишвили #закон об иноагентах
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