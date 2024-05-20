В Тбилиси продолжились демонстрации после однодневного перерыва

В центре Тбилиси продолжились демонстрации после принятия парламентом законопроекта об иноагентах. За время протестов задержаны 150 человек, двум участникам грозят уголовные сроки за причинение имущественного ущерба и нападение на правоохранителей. За месяц уличные акции прекращались только в день уважения к родителям.

«Грузинам не нравятся "российские правила". Грузины протестуют, потому что мы - Грузия. У нас есть своё правительство, нам не нужны для этого другие страны», - рассказывает Мария.

Согласно принятому закону о «прозрачности иностранного влияния», неправительственные организации и СМИ, чьё финансирование составляет более 20 процентов из-за рубежа, должны отчитываться об источниках финансирования и зарегистрироваться в специальном реестре. За принятие закона об иноагентах проголосовали 84 депутата, 30 высказались против и 58 воздержались. Президент Грузии Саломе Зурабишвили наложила на закон вето и предложила его упразднить на следующий день после вступления в силу.

«Я лично с этим законом вижу защищенность своего суверенитета и безопасность, что мне сказать? Я так вижу. Но кто-то видит по-другому. Кто-то видит русский закон. Я вот никак не пойму при чём тут Россия», - сообщил председатель общественной организации Мераб Чикашвили.

В протестах активно принимает участие молодежь. Одна из забастовок произошла на территории Тбилисского государственного университета, в котором читает лекции премьер-министр Ираклий Кобахидзе. Время и дату протестов заранее сообщают в местных пабликах. На место приезжает пресса и даже при отсутствии демонстраций снимает тематический контент, например, раскладывает на фоне парламента русских матрёшек.

«Несколько телеканалов в Грузии инструктируются с западных центров. Их финансируют через подставных лиц, но эти подставные лица – они подставные только для них», рассказывает журналист Давид Ахвледиани.

Вице-премьер Грузии Тея Цулукиани, назвала нарушением всех международных норм приезд на акции протеста МИД Латвии, Литвы, Эстонии и Исландии. В США пригрозили персональными санкциями в отношении руководства Грузии.

«Я так думаю, что это истерика Запада, что они вот так открыто вмешиваются в грузинские внутриполитические процессы», - сообщила международный секретарь партии «Солидарность во имя мира» Мамука Пипия.

Принятие закона отрицательно сказалось на стоимости акций грузинских компаний и на курсе лари. Нацбанк Грузии продал на аукционе 60 миллионов долларов при попытке стабилизировать ситуацию.

У политической партии «Грузинская мечта» достаточно голосов в парламенте, чтобы преодолеть вето. Если Саломе Зурабишвили вновь откажет, закон утвердит председатель парламента - Шалва Папуашвили. Предположительно, партия власти может окончательно утвердить закон в июне.