В Грузии вступил в силу закон об иноагентах

Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили подписал закон об иноагентах.

«Сегодня я подписал закон "О прозрачности иностранного влияния". Целью этого закона является укрепление политической, экономической и социальной систем Грузии по отношению к вмешательствам извне», - заявил он на брифинге.

Уточняется, что Минюсту республики и Национальному агентству публичного реестра поручено в течение 60 дней создать перечень организаций, которые действуют в интересах иностранных государств.

Напомним, что 28 мая грузинский парламент преодолел вето, наложенное президентом страны Саломе Зурабишвили на закон об иноагентах. 84 парламентария проголосовали за, и только четыре выступили против.

В свою очередь Госдеп США осудил решение парламента Грузии преодолеть наложенное на закон об иностранных агентах президентское вето и пригрозил последствиями.