США приостановили помощь Грузии из-за закона об иноагентах

США приостановили выделение помощи Тбилиси после принятия в Грузии закона об иноагентах. Об этом сообщается в заявлении госсекретаря Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкена, которое опубликовано на сайте Госдепа.

«Соединенные Штаты приостанавливают оказание помощи на сумму более $95 млн, которая напрямую направлена на поддержку правительства Грузии», - указано в заявлении.

По мнению госсекретаря, высказывания представителей грузинских властей противоречат «с нормами членства в ЕС и НАТО». Блинкен напомнил, что США предоставили помощь Грузии в размере $6,2 млрд на развитие экономики страны.

Ранее в Вашингтоне выразили беспокойство о действиях Тбилиси, которые «подрывают евроатлантический путь». Напомним, что после принятия закона об иноагентах США ввели визовые ограничения для ряда граждан Грузии. Евросоюз отреагировал на принятие закона, приостановив процесс интеграции страны.