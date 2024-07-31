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США приостановили помощь Грузии из-за закона об иноагентах

В США выделяли Грузии более $95 млн на поддержку правительства страны.
Услада Дубинина 2024-07-31 17:48:52
© Фото: Nicholas Muller, Keystone Press Agency, Globallookpress

США приостановили выделение помощи Тбилиси после принятия в Грузии закона об иноагентах. Об этом сообщается в заявлении госсекретаря Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкена, которое опубликовано на сайте Госдепа.

«Соединенные Штаты приостанавливают оказание помощи на сумму более $95 млн, которая напрямую направлена на поддержку правительства Грузии», - указано в заявлении.

По мнению госсекретаря, высказывания представителей грузинских властей противоречат «с нормами членства в ЕС и НАТО». Блинкен напомнил, что США предоставили помощь Грузии в размере $6,2 млрд на развитие экономики страны.

Ранее в Вашингтоне выразили беспокойство о действиях Тбилиси, которые «подрывают евроатлантический путь». Напомним, что после принятия закона об иноагентах США ввели визовые ограничения для ряда граждан Грузии. Евросоюз отреагировал на принятие закона, приостановив процесс интеграции страны.

#в стране и мире #сша #Грузия #помощь #иноагенты
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