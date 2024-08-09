МИД: Россия призывает Иран и Израиль воздержаться от эскалации

Москва находится в контакте с представителями Ирана и Израиля после обострения и призывает стороны воздержаться от эскалации и не допустить катастрофы для всего Ближнего Востока, заявил замглавы МИД Михаил Богданов.

«Мы призываем всех, я вчера встречался с послом Израиля, всех призываем к тому, что нужно воздержаться от дальнейшей эскалации, которая грозит катастрофой для всех стран региона. Надо искать политические решения проблем», - приводит РИА Новости слова дипломата.

Об этом он заявил, отвечая на вопрос, убеждает ли Москва конфликтующие стороны в необходимости деэскалации. Богданов отметил, что планы Тегерана не зависят от Москвы, а также напомнил, что в начале августа в Иране с визитом находился секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу.

Напомним, Шойгу встретился с секретарем Высшего совета национальной безопасности Али Акбаром Ахмадианом. Стороны обсудили вопросы глобальной и региональной безопасности, в том числе речь шла о ситуации на Ближнем Востоке.

Обострение ситуации в регионе связано с убийством главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Иране 31 июля. Тегеран возложил ответственность на Тель-Авив и пообещал ответить.