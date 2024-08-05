Jerusalem Post: Иран предупредил Израиль через Венгрию об ударе

Иран принял решение атаковать Израиль и предупредил о своем намерении через Венгрию. Об этом заявил министр иностранных дел Исраэль Кац, пишет Jerusalem Post.

Сообщение Ирана было передано Израилю через главу МИД Венгрии Петера Сийярто, утверждает издание. Венгерский министр позвонил Кацу напрямую, чтобы объяснить, что он получил эту информацию от исполняющего обязанности министра иностранных дел Ирана Али Багери.

Кац, добавил, что «мир должен потребовать от Ирана цену за любые агрессивные действия, которые он осуществит».

В Израиле ожидают удара со стороны Ирана после убийства в Тегеране лидера ХАМАС Исмаила Хании. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи приказал нанести прямой удар по Израилю, писала The New York Times.

США и Израиль ожидают атаку в ближайшее время. В Иране отказались от предложений США и арабских стран смягчить реакцию на убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании.

По информации издания Times of Israel, Израиль рассматривает возможность нанести превентивный удар по Ирану, если получит точные разведданные, подтверждающие, что Тегеран собирается начать собственную атаку.