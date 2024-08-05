МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Jerusalem Post: Иран предупредил Израиль через Венгрию об ударе

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто получил эту информацию от исполняющего обязанности министра иностранных дел Ирана Али Багери.
Владимир Рубанов 2024-08-05 20:40:12
© Фото: Maksim Konstantinov, Global Look Press

Иран принял решение атаковать Израиль и предупредил о своем намерении через Венгрию. Об этом заявил министр иностранных дел Исраэль Кац, пишет Jerusalem Post.

Сообщение Ирана было передано Израилю через главу МИД Венгрии Петера Сийярто, утверждает издание. Венгерский министр позвонил Кацу напрямую, чтобы объяснить, что он получил эту информацию от исполняющего обязанности министра иностранных дел Ирана Али Багери.

Кац, добавил, что «мир должен потребовать от Ирана цену за любые агрессивные действия, которые он осуществит».

В Израиле ожидают удара со стороны Ирана после убийства в Тегеране лидера ХАМАС Исмаила Хании. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи приказал нанести прямой удар по Израилю, писала The New York Times.

США и Израиль ожидают атаку в ближайшее время. В Иране отказались от предложений США и арабских стран смягчить реакцию на убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании.

По информации издания Times of Israel, Израиль рассматривает возможность нанести превентивный удар по Ирану, если получит точные разведданные, подтверждающие, что Тегеран собирается начать собственную атаку.

#сша #убийство #Израиль #Иран #Багдад #Венгрия #ХАМАС #Исмаил Хания #Али Багери-Кяни
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Высшая школа ВДВ
2
«Альфа». 50 лет
3
С гиперзвуком в сторону США. Часть 2. На лодке
4
С гиперзвуком в сторону США. Часть 1. На фрегате
5
Су-30СМ2. Работа в зоне СВО
6
7 дней на ЗАЭС. Часть 2
7
7 дней на ЗАЭС. Часть 1
8
СВО. Трофеи
9
Фрегаты. Гиперзвук. «Циркон»
10
Связь в СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 