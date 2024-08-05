Опубликованы первые кадры визита Шойгу в Иран

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу прибыл в Тегеран. Первые кадры его визита в иранскую столицу публикует «Звезда».
Шойгу встретился с секретарем Высшего совета национальной безопасности Али Акбаром Ахмадианом. Стороны обсудили вопросы глобальной и региональной безопасности.
Подтверждена приверженность России и Ирана идеям многополярного мира и формирования единой архитектуры сотрудничества и безопасности в Евразии. Также речь шла о ситуации на Ближнем Востоке.
Ранее сообщалось, что в ходе встречи, помимо вопросов безопасности, будут обсуждаться проекты, касающиеся торгово-экономической сферы. Также Шойгу встретится с президентом Ирана Масудом Пезешкианом.
В мае Ахмадиан пообщался с секретарем Совбеза РФ по телефону и пригласил посетить страну. По итогам телефонного разговора Шойгу заявил, что Россия и Иран продолжат сотрудничество на высшем уровне.
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