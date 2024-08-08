Врачи НИИ им. Склифосовского готовят план лечения военкора Поддубного

Сейчас врачи НИИ им. Склифосовского в Москве проводят диагностику состояния военкора Евгения Поддубного, после чего будет составлен план лечения. Об этом сообщили в Департаменте здравоохранения Москвы со ссылкой на директора учреждения Сергея Петрикова.

«Мы сейчас находимся в процессе диагностики, соответственно, после этого будут более точно понятны все диагнозы и будет составлен план лечения», - сказал директор московской больницы.

Ранее сообщалось, что врачи перепроверят результаты анализов и исследований, после чего будет принято решение.

Военкора ВГТРК сегодня доставили в Москву на вертолете, он находился в тяжелом состоянии, однако был в сознании, разговаривал с врачами. Утром он также вышел на связь, сообщил о том, что все хорошо, и поблагодарил всех, кто за него волнуется.

В среду, 7 августа, его машина попала под удар ВСУ в Курской области. В местную больницу Поддубного доставили с тяжелым ожогом, черепно-мозговой травмой и травмой лицевого скелета.