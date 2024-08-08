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Врачи НИИ им. Склифосовского готовят план лечения военкора Поддубного

Военкора сегодня доставили на вертолете в Москву из Курской области.
Елизавета Кондрикова 2024-08-08 13:40:56
© Фото: @dzdmos, Telegram © Видео: @dzdmos, Telegram

Сейчас врачи НИИ им. Склифосовского в Москве проводят диагностику состояния военкора Евгения Поддубного, после чего будет составлен план лечения. Об этом сообщили в Департаменте здравоохранения Москвы со ссылкой на директора учреждения Сергея Петрикова.

«Мы сейчас находимся в процессе диагностики, соответственно, после этого будут более точно понятны все диагнозы и будет составлен план лечения», - сказал директор московской больницы.

Ранее сообщалось, что врачи перепроверят результаты анализов и исследований, после чего будет принято решение.

Военкора ВГТРК сегодня доставили в Москву на вертолете, он находился в тяжелом состоянии, однако был в сознании, разговаривал с врачами. Утром он также вышел на связь, сообщил о том, что все хорошо, и поблагодарил всех, кто за него волнуется.  

В среду, 7 августа, его машина попала под удар ВСУ в Курской области. В местную больницу Поддубного доставили с тяжелым ожогом, черепно-мозговой травмой и травмой лицевого скелета.

#ВСУ #ранение #военкор #НИИ имени Склифосовского #Евгений Поддубный
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