МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Врио главы Курской области передал сообщение Поддубного из больницы

Военкор сказал, что его лечат прекрасные врачи, которые отлично выполняют свою работу, и поблагодарил всех, кто за него переживает.
Елизавета Кондрикова 2024-08-08 09:33:38
© Фото: Евгений Поддубный, VK © Видео: gubernator_46, Telegram

Военный корреспондент Евгений Поддубный впервые после ранения передал сообщение из Курской больницы. Его слова опубликовал врио губернатора Курской области Алексей Смирнов.

«Все будет хорошо. Прекрасные врачи. В общем, делают на отлично свою работу. Спасибо, что вы за меня переживаете. Я за вас всегда тоже переживаю. Мы обязательно победим. Победа будет за нами! Все хорошо», - сказал Поддубный.

Сейчас Поддубный находится в Курской областной клинической больнице в тяжелом состоянии, позже его госпитализируют в Москву.

Напомним, военкор ВГТРК получил ранение накануне, 7 августа, в Курской области, когда его машину атаковал беспилотник ВСУ. Журналиста доставили в больницу с тяжелыми ожогами, черепно-мозговой травмой и травмой лицевого скелета.

#Курская область #алексей смирнов #ранение #больница #Евгений Поддубный
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Высшая школа ВДВ
2
«Альфа». 50 лет
3
С гиперзвуком в сторону США. Часть 2. На лодке
4
С гиперзвуком в сторону США. Часть 1. На фрегате
5
Су-30СМ2. Работа в зоне СВО
6
7 дней на ЗАЭС. Часть 2
7
7 дней на ЗАЭС. Часть 1
8
СВО. Трофеи
9
Фрегаты. Гиперзвук. «Циркон»
10
Связь в СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 