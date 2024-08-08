Врио главы Курской области передал сообщение Поддубного из больницы

Военный корреспондент Евгений Поддубный впервые после ранения передал сообщение из Курской больницы. Его слова опубликовал врио губернатора Курской области Алексей Смирнов.

«Все будет хорошо. Прекрасные врачи. В общем, делают на отлично свою работу. Спасибо, что вы за меня переживаете. Я за вас всегда тоже переживаю. Мы обязательно победим. Победа будет за нами! Все хорошо», - сказал Поддубный.

Сейчас Поддубный находится в Курской областной клинической больнице в тяжелом состоянии, позже его госпитализируют в Москву.

Напомним, военкор ВГТРК получил ранение накануне, 7 августа, в Курской области, когда его машину атаковал беспилотник ВСУ. Журналиста доставили в больницу с тяжелыми ожогами, черепно-мозговой травмой и травмой лицевого скелета.