СК завел уголовное дело после атаки ВСУ на военкора Поддубного

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о воспрепятствовании журналистской деятельности и покушении на убийство по факту атаки ВСУ, в результате которой был ранен корреспондент Евгений Поддубный. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе ведомства.

«Несмотря на то что представитель СМИ не имел при себе оружия и не принимал участие в боевых действиях, вооруженные формирования Украины определили его как законную цель для нанесения удара», - говорится в сообщении СК РФ.

Отмечается, что сейчас следователи принимают все возможные меры к установлению лиц, причастных к покушению.

Напомним, Евгений Поддубный получил ранение накануне в Курской области, когда его автомобиль атаковал украинский дрон-камикадзе. Военкора ВГТРК доставили в больницу с тяжелыми ожогами, черепно-мозговой травмой и травмой лицевого скелета.

Сейчас журналист находится в Курской областной клинической больнице. Его планируется госпитализировать в Москву.