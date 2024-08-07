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Экстренные службы Курской области перевели на усиленный режим работы

Об этом в своем обращении к жителям области сообщил врио главы региона Алексей Смирнов.
Елизавета Кондрикова 2024-08-07 07:38:27
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Все экстренные службы в Курской области переведены на усиленный режим работы в связи с ситуацией в приграничных районах, сообщил врио главы региона Алексей Смирнов.

 «В связи с ситуацией в приграничных районах области медицинские учреждения пополняют запас донорской крови», - говорится в сообщении Смирнова в Telegram.

Он также обратился к жителям области и призвал не оставаться равнодушными. Сдать кровь можно в Курском областном клиническом центре переливания крови и на мобильной станции, добавил врио губернатора.

Накануне шестеро детей пострадали при массированной атаке ВСУ на Курскую область, четырех из них доставили в больницы.  

Напомним, во вторник, 6 августа, ВСУ силами до 300 человек и при поддержке 11 танков и 20 боевых машин напали на приграничный район, но российские силы отразили атаку. В итоге противник лишился 16 единиц бронетехники, включая шесть танков. 

#Курская область #алексей смирнов #экстренные службы #переливание крови #доноры крови #усиленный режим работы
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