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ВСУ потеряли 16 единиц бронетехники при атаке на Курскую область

Войска прикрытия границы вместе с погранвойсками отражают атаки, нанесены удары по сосредоточениям живой силы и техники ВСУ. В район боестолкновения выдвинулись резервы, подчеркнули в Минобороны.
2024-08-06 17:11:27
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Неприятель лишился 16 единиц бронетехники, включая шесть танков, пытаясь пробиться в Курскую область. Об этом сообщило Минобороны России.

Также в числе уничтоженной техники противника оказались две боевые машины пехоты, четыре бронетранспортера, три боевые бронированные машины «Козак», а также инженерная машина разграждения.

Противник, как уточнили в МО РФ, атаковал позиции подразделений прикрытия госграницы России с 8 часов утра. Он сделал это, проведя огневую подготовку, враг привлек к атаке до 300 боевиков из состава 22-й мехбригады ВСУ. Атакующих поддерживали 11 танков и более 20 боевых бронированных машин. Атаки были предприняты в районах населенных пунктов Николаево-Дарьино и Олешня Курской области, которые непосредственно примыкают к границе с Украиной.

«Войска прикрытия государственной границы совместно с подразделениями Пограничных войск ФСБ России отражают атаки и наносят огневое поражение по противнику в районе государственной границы и резервам на территории Сумской области», - заявили в российском оборонном ведомстве.

По сосредоточениям живой силы и техники противника нанесли авиаудары силами оперативно-тактической и штурмовой авиации. Удары были нанесены в районах населенных пунктов Басовка, Журавка, Хотень, Юнаковка, Беловоды, Храповщина (Сумская область).

В Минобороны России отметили эффективность, с которой по бронетехнике неприятеля применяется армейская авиация. Также в МО РФ отметили, что в районы боестолкновения выдвинулись резервы группировки войск ВС РФ на Курском направлении.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#армия #Курская область #МО РФ #СВО
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