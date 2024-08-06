МО РФ: ВСУ силами до 300 человек атаковали позиции ВС РФ под Курском

Министерство обороны РФ раскрыло подробности утренней атаки киевских формирований, в ходе которых боевики пытались напасть на приграничный регион, но российские силы отразили атаку.

По данным российского оборонного ведомства, в 8 утра по столичному времени противник после огневой подготовки силами до 300 человек из состава 22-й механизированной бригады ВСУ при поддержке 11 танков и более 20 боевых бронемашин атаковал позиции подразделений прикрытия госграницы. Атака проводилась в районе российских населенных пунктов Николаево-Дарьино и Олешня Курской области, граничащих с Украиной.

Российские военные и бойцы Пограничной службы ФСБ России отражают атаки и наносят огневое поражение по противнику в Сумской области. Также говорится о применении авиации - наносятся удары по украинским боевикам и технике в районах населенных пунктов Басовка, Журавка, Хотень, Юнаковка, Беловоды, Храповщины Сумской области. В район боестолкновения с украинскими боевиками выдвинулись российские резервы.

В Минобороны озвучили потери украинской стороны в ходе столкновения. По данным ведомства, противник лишился 16 единиц техники. Российские силы уничтожили шесть танков, две БМП, четыре БТР, три бронемашины «Козак» и инженерную машину разграждения.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.