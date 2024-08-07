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Львова-Белова: 6 детей пострадали из-за атаки ВСУ на Курскую область

Состояние здоровья одной из пострадавшей средней степени тяжести. Двое детей принимают лечение амбулаторно, остальные - госпитализированы в больницы.
Ирина Егорова 2024-08-07 02:14:23
© Фото: MFA Russiavia Globallookpress.com,Globallookpress

Шестеро детей пострадали из-за массированной атаки ВСУ на Курскую область, сообщила уполномоченная по правам ребенка в РФ Мария Львова-Белова. Из них три ребенка из одной семьи.

Двое детей лечатся амбулаторно, остальные госпитализированы в больницы. Среди них трехлетняя девочка в состоянии средней степени тяжести, двухлетний мальчик - у него осколочное ранение спины.

«В ближайшее время будет транспортирован  санитарным транспортом в областную детскую больницу. Мама погибла», - говорится в сообщении.

Также ранены и госпитализированы 2 ребенка 2019 и 2015 года рождения, добавила уполномоченный.

Львова-Белова отметила, что находится на связи со своей коллегой из Курской области и заявила, что вся необходимая помощь оказывается.

Накануне, ВСУ обстреляли райцентр Суджа в Курской области. Два ребенка пострадали в результате сброса взрывного устройства с украинского коптера. Им оказали первую медпомощь на месте, а потом отправили на обследование и лечение в Курскую областную больницу.

#дети #дрон #Курская область #ВСУ #пострадавшие #уполномоченный по правам ребенка #мария львова-белова
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