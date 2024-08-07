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Путин одобрил создание регионального штаба по ЧС в Курской области

С таким предложением выступил первый вице-премьер Денис Мантуров.
Владимир Рубанов 2024-08-07 17:34:24
© Фото: gubernator_46, Telegram

Президент России Владимир Путин поддержал предложение первого вице-премьера Дениса Мантурова создать региональный штаб по чрезвычайной ситуации в Курской области. Это произошло в ходе совещания главы государства с членами правительства.

Открывая совещание, Путин заявил, что киевский режим предпринял новую масштабную провокацию и ведет неизбирательную стрельбу из разных видов оружия, в том числе ракетного, по гражданским зданиям.

Президент поручил первому вице-премьеру Денису Мантурову координировать работу гражданских ведомств по ситуации в регионе.

Мантуров сообщил, что правительство сегодня же обеспечит направление через Минстрой 1,8 миллиарда рублей на 2,5 тысячи семей для предоставления сертификатов на переселение.

Позже о ситуации в Курской области Владимиру Путину доложил начальник Генштаба Валерий Герасимов. Он заявил, что продвижение противника вглубь на Курском направлении остановлено. Противник потерял 315 человек.

#в стране и мире #Украина #Курская область #ВСУ #Владимир Путин #денис мантуров #атака #региональный штаб
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