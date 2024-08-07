Герасимов доложил Путину о ситуации в Курской области

Начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил Верховному главнокомандующему Владимиру Путину о ситуации в Курской области. Он заявил, что продвижение противника вглубь на Курском направлении остановлено.

«Подразделение группировки "Север" совместно с пограничными органами ФСБ России продолжает уничтожать противника в районах, непосредственно примыкающих к российско-украинской границе», - доложил начальник Генштаба.

В своем докладе Герасимов озвучил потери украинской стороны в ходе атаки на российский субъект. По его словам, противник потерял 315 человек. При этом 100 боевиков были уничтожены, 215 получили ранения.

Помимо живой силы, враг лишился 54 единиц бронированной техники, включая семь танков. Начальник Генштаба пообещал, что операция будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.