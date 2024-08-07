МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Путин: Киев неизбирательно стреляет по гражданским в Курской области

Владимир Путин отметил, что Украина, ведя стрельбу по гражданским объектам, использует в том числе ракетное вооружение.
Тимур Шерзад 2024-08-07 14:22:04
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Президент России и Верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин заявил, что Украина ведет неизбирательный огонь по гражданским объектам в Курской области. 

«Киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу из разных видов оружия, в том числе ракетного, по гражданским зданиям», - заявил Путин, открывая совещание с членами правительства. 

Также Владимир Путин заявил, что сегодня он проведет встречу с руководителями Минобороны России и Федеральной службы безопасности и заслушает на ней доклад о происходящем в Курской области. 

Ранее Минобороны России сообщило, что ВС РФ не допустили продвижения ВСУ вглубь нашей страны на Курском направлении.

При этом противник заплатил за свои попытки жизнями 260 украинских боевиков. Также враг лишился 50 единиц бронетехники, в том числе и семи танков. 

#Курская область #Владимир Путин #Киевский режим #гражданские объекты #Неизбирательная стрельба
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Высшая школа ВДВ
2
«Альфа». 50 лет
3
С гиперзвуком в сторону США. Часть 2. На лодке
4
С гиперзвуком в сторону США. Часть 1. На фрегате
5
Су-30СМ2. Работа в зоне СВО
6
7 дней на ЗАЭС. Часть 2
7
7 дней на ЗАЭС. Часть 1
8
СВО. Трофеи
9
Фрегаты. Гиперзвук. «Циркон»
10
Связь в СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 