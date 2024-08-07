Путин: Киев неизбирательно стреляет по гражданским в Курской области

Президент России и Верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин заявил, что Украина ведет неизбирательный огонь по гражданским объектам в Курской области.

«Киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу из разных видов оружия, в том числе ракетного, по гражданским зданиям», - заявил Путин, открывая совещание с членами правительства.

Также Владимир Путин заявил, что сегодня он проведет встречу с руководителями Минобороны России и Федеральной службы безопасности и заслушает на ней доклад о происходящем в Курской области.

Ранее Минобороны России сообщило, что ВС РФ не допустили продвижения ВСУ вглубь нашей страны на Курском направлении.

При этом противник заплатил за свои попытки жизнями 260 украинских боевиков. Также враг лишился 50 единиц бронетехники, в том числе и семи танков.