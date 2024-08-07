Минфин направит 1,8 млрд рублей на переселение людей в Курской области

Минфину дано поручение направить первый транш на 1,8 миллиарда рублей на переселение жителей в Курской области. Об этом заявил первый заместитель председателя правительства РФ Денис Мантуров.

«Дано поручение Министерству финансов сегодня же обеспечить направление через Минстрой первого транша на 1,8 миллиарда рублей в рамках собранных заявок на сумму 11 миллиардов рублей на 2,5 тысячи семей по предоставлению сертификатов на переселение», - сказал он на совещании с правительством.

В ходе встречи президент РФ Владимир Путин поручил первому вице-премьеру координировать работу гражданских ведомств по ситуации в регионе.

О попытке противника прорваться в граничащий с Украиной регион сообщило накануне Минобороны. Наносятся удары по врагу. Противник несет потери как в личном составе, так и в военной технике.

Российские силы не допустили продвижения врага вглубь России. За сутки в ходе атаки на Курскую область украинская сторона потеряла до 260 человек.