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Путин поручил Мантурову координировать работу по ситуации в Курской области

Президент призвал начать работу безотлагательно.
Елизавета Кондрикова 2024-08-07 14:23:29
© Фото: Aleksey Smyshlyaev, Global Look Press

Президент России Владимир Путин поручил первому заместителю председателя правительства РФ Денису Мантурову координировать работу ведомств по оказанию помощи жителям Курской области. Об этом президент сказал на совещании с членами правительства РФ.

«По итогам разговора с исполняющим обязанности губернатора Курской области даны поручения ряду гражданских ведомств по оказанию необходимой помощи жителям области, прошу заняться этим безотлагательно», - добавил глава государства.

Он уточнил, что Мантуров будет выполнять координирующую роль на первом этапе оказания помощи.

Президент также анонсировал проведение совещания с руководителями силовых ведомств, на нем будет обсуждаться ситуация в области.

По данным врио губернатора области Алексея Смирнова, из приграничных территорий области вывезли более 200 человек, их разместили в пунктах временного пребывания.

По сообщению Минздрава, в результате атаки ВСУ на Курскую область пострадали 24 человека, в том числе шестеро детей. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии, остальные получили ранения средней степени тяжести. 

#в стране и мире #Курская область #Владимир Путин #денис мантуров #помощь #президент РФ
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