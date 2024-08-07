Путин поручил Мантурову координировать работу по ситуации в Курской области

Президент России Владимир Путин поручил первому заместителю председателя правительства РФ Денису Мантурову координировать работу ведомств по оказанию помощи жителям Курской области. Об этом президент сказал на совещании с членами правительства РФ.

«По итогам разговора с исполняющим обязанности губернатора Курской области даны поручения ряду гражданских ведомств по оказанию необходимой помощи жителям области, прошу заняться этим безотлагательно», - добавил глава государства.

Он уточнил, что Мантуров будет выполнять координирующую роль на первом этапе оказания помощи.

Президент также анонсировал проведение совещания с руководителями силовых ведомств, на нем будет обсуждаться ситуация в области.

По данным врио губернатора области Алексея Смирнова, из приграничных территорий области вывезли более 200 человек, их разместили в пунктах временного пребывания.

По сообщению Минздрава, в результате атаки ВСУ на Курскую область пострадали 24 человека, в том числе шестеро детей. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии, остальные получили ранения средней степени тяжести.