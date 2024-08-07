В Минздраве сообщили о состоянии раненных при ударе по Курской области

После атаки ВСУ на Курскую область пострадали 24 человека, в том числе шесть детей, 13 из раненых были доставлены в медучреждения. Один из взрослых остается в тяжелом состоянии. Об этом сообщил помощник главы Минздрава РФ Алексей Кузнецов.

«Один из взрослых в тяжелом состоянии, остальные пострадавшие в состоянии средней степени тяжести. Вся необходимая помощь оказывается пострадавшим в необходимом объеме», - сказал Кузнецов.

По поручению главы Минздрава РФ Михаила Мурашко, в регион была направлена бригада медиков из федеральных центров. Местными специалистами ведутся консультации по линии Министерства здравоохранения, координацию оказания помощи проводит Федеральный центр медицины катастроф.

Напомним, ранее в курской больнице сообщали о 28 раненых, среди них также есть сотрудники скорой помощи, которые помогали местным жителям при атаке противника. В основном поступили пострадавшие с минно-взрывными ранами, осколочными ранениями и ожогами.