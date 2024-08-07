МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Смирнов ночью доложил Путину о ситуации в Курской области

Президент России пообещал региону поддержку по всем направлениям.
Елизавета Кондрикова 2024-08-07 12:54:45
© Фото: Kremlin Pool via Global Look Press © Видео: gubernator_46, Telegram

Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов ночью доложил президенту России Владимиру Путину о ситуации в регионе, российский лидер пообещал всестороннюю поддержку. Об этом врио губернатора сообщил в своем обращении к местным жителям. 

«Ночью по телефону доложил оперативную обстановку Верховному главнокомандующему. Владимир Владимирович держит ситуацию на личном контроле», - написал глава региона в Telegram. 

К данному моменту организовали вывоз жителей из приграничных территорий, были вывезены более 200 человек, для них доступны пункты временного размещения, добавил Смирнов. Он также поблагодарил всех за помощь, в том числе представителей других регионов РФ, которые предложили разместить курян у себя.

По данным Минздрава, в результате атаки ВСУ на регион пострадали 24 человека, в том числе шестеро детей. Экстренные службы области были утром переведены на усиленный режим работы, был организован сбор донорской крови. 

#Курская область #алексей смирнов #Владимир Путин #пострадавшие
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Высшая школа ВДВ
2
«Альфа». 50 лет
3
С гиперзвуком в сторону США. Часть 2. На лодке
4
С гиперзвуком в сторону США. Часть 1. На фрегате
5
Су-30СМ2. Работа в зоне СВО
6
7 дней на ЗАЭС. Часть 2
7
7 дней на ЗАЭС. Часть 1
8
СВО. Трофеи
9
Фрегаты. Гиперзвук. «Циркон»
10
Связь в СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 