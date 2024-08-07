Смирнов ночью доложил Путину о ситуации в Курской области

Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов ночью доложил президенту России Владимиру Путину о ситуации в регионе, российский лидер пообещал всестороннюю поддержку. Об этом врио губернатора сообщил в своем обращении к местным жителям.

«Ночью по телефону доложил оперативную обстановку Верховному главнокомандующему. Владимир Владимирович держит ситуацию на личном контроле», - написал глава региона в Telegram.

К данному моменту организовали вывоз жителей из приграничных территорий, были вывезены более 200 человек, для них доступны пункты временного размещения, добавил Смирнов. Он также поблагодарил всех за помощь, в том числе представителей других регионов РФ, которые предложили разместить курян у себя.

По данным Минздрава, в результате атаки ВСУ на регион пострадали 24 человека, в том числе шестеро детей. Экстренные службы области были утром переведены на усиленный режим работы, был организован сбор донорской крови.