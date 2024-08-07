Путин проведет совещание с силовиками по ситуации в Курской области

Сегодня президент Российской Федерации Владимир Путин проведет совещание с руководителями силовых ведомств. На нем обсудят ситуацию в Курской области.

«У меня будет встреча с руководителями силовых ведомств - Министерства обороны, Генеральным штабом, ФСБ, имею в виду пограничное направление деятельности. Заслушаю очередной доклад коллег по тому, что происходит в Курской области»‎, - сказал глава государства в ходе встречи с членами кабмина.

Президент отметил, что по итогам разговора с временно исполняющим обязанности губернатора Курской области Алексеем Смирновым даны поручения ряду гражданских ведомств по оказанию помощи жителям региона.

Владимир Путин добавил, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию. Националисты ведут обстрел гражданских, жилых домов и медиков.