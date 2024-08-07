МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Путин проведет совещание с силовиками по ситуации в Курской области

Президент заслушает доклад по тому, что происходит на границе.
Сергей Лебедев 2024-08-07 14:19:00
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Сегодня президент Российской Федерации Владимир Путин проведет совещание с руководителями силовых ведомств. На нем обсудят ситуацию в Курской области.

«У меня будет встреча с руководителями силовых ведомств - Министерства обороны, Генеральным штабом, ФСБ, имею в виду пограничное направление деятельности. Заслушаю очередной доклад коллег по тому, что происходит в Курской области»‎, - сказал глава государства в ходе встречи с членами кабмина.

Президент отметил, что по итогам разговора с временно исполняющим обязанности губернатора Курской области Алексеем Смирновым даны поручения ряду гражданских ведомств по оказанию помощи жителям региона.

Владимир Путин добавил, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию. Националисты ведут обстрел гражданских, жилых домов и медиков.

#Россия #Курская область #Владимир Путин #Президент #Совещание
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Высшая школа ВДВ
2
«Альфа». 50 лет
3
С гиперзвуком в сторону США. Часть 2. На лодке
4
С гиперзвуком в сторону США. Часть 1. На фрегате
5
Су-30СМ2. Работа в зоне СВО
6
7 дней на ЗАЭС. Часть 2
7
7 дней на ЗАЭС. Часть 1
8
СВО. Трофеи
9
Фрегаты. Гиперзвук. «Циркон»
10
Связь в СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 