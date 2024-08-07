ВС РФ не допустили продвижения ВСУ вглубь РФ на Курском направлении

Минобороны России сообщило о том, что в ходе ночных боев не было допущено продвижения врага вглубь Курской области.

«Ударами авиации, ракетных войск, огнем артиллерии и активными действиями подразделений прикрытия Государственной границы группировки войск на Курском направлении не допущено продвижение противника вглубь территории Российской Федерации», - говорится в сообщении оборонного ведомства.

Российские военные совместно с пограничниками ФСБ уничтожали киевские формирования в приграничном с Украиной регионе. Нанесено поражение резервам противника в районах населенных пунктов Басовка, Журавка, Юнаковка, Беловоды, Кияница, Корчаковка, Новая Сечь, Павловка, Городище Сумской области.

В оборонном ведомстве назвали суточные потери украинской стороны в ходе попытки прорыва в Курскую область. Противник потерял до 260 боевиков.

Помимо живой силы, враг лишился семи танков, восьми БТР, трех БМП, 31 бронемашины, включая 12 бронемашин «Козак» и два «Страйкера», инженерной машины разграждения и шести автомобилей. Также ВСУ недосчитались двух ЗРК «Бук-М1», установки разминирования УР-77 и станции РЭБ. Российские силы продолжают уничтожать противника, подчеркнули в Минобороны.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.