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ВСУ потеряли до 260 боевиков за сутки боев в Курской области

Минобороны России сообщило, что также неприятель лишился 50 единиц бронетехники.
2024-08-07 12:34:29
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Российское оборонное ведомство сообщило, что ВСУ потеряли до 260 боевиков и 50 единиц бронетехники за сутки ведения боевых действий в Курской области. 

В МО РФ уточнили, что среди потерь бронетехники врага было семь танков, восемь бронетранспортеров, инженерная машина разграждения, три боевые машины пехоты, а также 31 бронемашина, в число которых вошли 12 «Козаков» и два «Страйкера». Также враг потерял шесть автомобилей. 

Кроме этого, наши войска уничтожили две самоходные огневые установки ЗРК «Бук-М1», установку разминирования УР-77 и станцию РЭБ.  

Противник уничтожался в течение ночи в районах Курской области, примыкающих к границе, подразделениями ВС РФ вместе с пограничными органами ФСБ России.

Благодаря активным действиям подразделений прикрытия госграницы, а также ударам авиации, ракетных войск и артиллерии не было допущено продвижение врага вглубь территории РФ. Российские войска нанесли огневое поражение резервам ВСУ в районах населенных пунктов Басовка, Журавка, Юнаковка, Беловоды, Кияница, Корчаковка, Новая Сечь, Павловка, Городище Сумской области.

В российском оборонном ведомстве подчеркнули, что операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается. 

Ранее сообщалось, что украинский дрон сбросил взрывное устройство на двоих детей в Курской области.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#армия #Курская область #ВСУ #Потери врага
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