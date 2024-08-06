Опубликованы кадры уничтожения техники ВСУ на границе Курской области

Минобороны России опубликовало видео поражения военной техники ВСУ на границе с Курской областью. Судя по кадрам, для поражения бронетехники противника применялись в том числе беспилотники.

Ранее сообщалось, что в 8 утра во вторник, 6 августа, после огневой подготовки до 300 боевиков из состава 22-й механизированной бригады ВСУ при поддержке 11 танков и более 20 боевых бронемашин атаковал позиции подразделений прикрытия госграницы России.

Пытаясь пробиться в Курскую область, противник потерял 16 единиц бронетехники, в том шесть танков. Российские военнослужащие уничтожили две боевые машины пехоты, четыре бронетранспортера, три боевые бронированные машины «Козак», а также инженерную машину разграждения.

Нанесены удары по живой силе и технике националистов в районах сел Беловоды, Басовка, Журавка, Хотень, Храповщины и Юнаковка в Сумской области. К месту боестолкновения с украинскими боевиками выдвинулись резервы российской группировки войск на Курском направлении.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.