Резервы ВС РФ выдвинулись в район боев на границе Курской области

Резервы российской группировки войск на Курском направлении выдвинулись в район боестолкновения с украинскими боевиками, атаковавшими позиции подразделений прикрытия государственной границы. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.

В военном ведомстве уточнили, что по бронетехнике противника эффективно применяется армейская авиации. Нанесены удары по сосредоточениям живой силы и техники националистов в районах сел Беловоды, Басовка, Журавка, Хотень, Храповщины и Юнаковка в Сумской области.

Напомним, ранее стало известно, что сегодня утром до 300 боевиков при поддержке танков и бронированных машин атаковали позиции российских подразделений прикрытия границы в Курской области.

Сейчас войска прикрытия вместе с пограничниками отражают атаки и наносят огневое поражение по противнику, а также его резервам в Сумской области.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.