Премьер Румынии бойкотирует закрытие ОИ из-за скандала с медалью

Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку заявил, что не будет участвовать в церемонии закрытия Олимпиады в Париже. Ранее гимнастка из этой страны Ана Мария Барбосу была лишена бронзовой медали.
Чолаку написал на своей странице в соцсети, что со спортсменкой обошлись «абсолютно непорядочно».
«Отозвать медаль, полученную честным трудом, на основании обращения, которого не понимают ни тренеры, ни ведущие технические специалисты, совершенно неприемлемо!» - написал премьер.
Ана Мария Барбосу в понедельник стала бронзовым призером в вольных упражнениях, но пробыла им считаные минуты. Американка Джордан Чайлз подала апелляцию, и ее результат увеличили с 13,666 до 13,766, и она стала третьей.
В результате Барбосу заняла четвертое место, а другая румынская спортсменка, Сабрина Манека-Войня, стала пятой.
Манека-Войня тоже подала апелляцию на полученную ею оценку (13 700), но ее отклонили.
Летние Игры в Париже сопровождаются целым рядом скандалов. Спортсмены жалуются на еду, на соревнования выходят провалившие тесты атлеты, а часть спортсменов после заплывов в Сене подхватили кишечную палочку.
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