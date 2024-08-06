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Премьер Румынии бойкотирует закрытие ОИ из-за скандала с медалью

Румынскую гимнастку лишили бронзы после апелляции американской спортсменки.
Владимир Рубанов 2024-08-06 18:50:58
© Фото: IMAGO Schreyer, Global Look Press

Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку заявил, что не будет участвовать в церемонии закрытия Олимпиады в Париже. Ранее гимнастка из этой страны Ана Мария Барбосу была лишена бронзовой медали.

Чолаку написал на своей странице в соцсети, что со спортсменкой обошлись «абсолютно непорядочно».

«Отозвать медаль, полученную честным трудом, на основании обращения, которого не понимают ни тренеры, ни ведущие технические специалисты, совершенно неприемлемо!» - написал премьер.

Ана Мария Барбосу в понедельник стала бронзовым призером в вольных упражнениях, но пробыла им считаные минуты. Американка Джордан Чайлз подала апелляцию, и ее результат увеличили с 13,666 до 13,766, и она стала третьей.

В результате Барбосу заняла четвертое место, а другая румынская спортсменка, Сабрина Манека-Войня, стала пятой.

Манека-Войня тоже подала апелляцию на полученную ею оценку (13 700), но ее отклонили.

Летние Игры в Париже сопровождаются целым рядом скандалов. Спортсмены жалуются на еду, на соревнования выходят провалившие тесты атлеты, а часть спортсменов после заплывов в Сене подхватили кишечную палочку.

#Спорт #в стране и мире #Художественная гимнастика #Румыния #Олимпиада-2024 #Олимпийские игры 2024 #Ана Мария Барбосу
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