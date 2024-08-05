Провалившая допинг-тест польская каноистка выступит на Олимпиаде

Польская каноистка Дорота Боровская сможет принять участие в Олимпиаде-2024 в Париже, несмотря на июньский положительный результат допинг-пробы, сообщили в пресс-службе Международного агентства допинг-тестирования (ITA).

«Спортивный арбитражный суд признал, что польская спортсменка совершила нарушение антидопинговых правил, однако обстоятельства ее дела квалифицированы как отсутствие виновности, и она может свободно участвовать в соревнованиях», - говорится в сообщении агентства.

По данным ITA, спортсменка допустила непреднамеренный контакт с запрещенным веществом, клостеболом, из-за лечения травмы ее собаки. Именно по этой причине в июне тест на допинг показал положительный результат, однако содержание вещества было низким для получения какой-либо выгоды.

Напомним, в Париже с 26 июля по 11 августа проходят Олимпийские игры. К данному моменту нашей стране принесли серебряную медаль теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер.