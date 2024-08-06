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Британский пловец пожаловался на еду с червями в Олимпийской деревне

Адам Пити заявил, что спортсмены обнаружили червей в рыбе.
Сергей Лебедев 2024-08-06 15:48:24
© Фото: Simone Kuhlmey, ZUMAPRESS.com, Global Look Press

Британский пловец и многократный чемпион мира Адам Пити заявил об ужасном качестве еды в Олимпийской деревне в Париже. Он рассказал, что некоторые спортсмены даже обнаружили червей в рыбе.

«Мне также нравится рыба, но люди находят в ней червей», - цитирует Радио Sputnik слова британца.

Также, по его словам, организаторы соревнований предоставили недостаточно вариантов белковой пищи. А иногда за едой выстраиваются большие очереди.

«Ожидание доходит до 30 минут. Спортсмены просто наказаны», - добавил Пити.

Напомним, с самого первого дня Олимпийские игры в Париже сопровождает череда скандалов. Так, например, недавно злоумышленники украли оборудование велосипедистов сборной Словакии.

Вещи спортсменов хранились в незапертом шкафчике. Ущерб велогонщиков составил около 2,3 тысячи евро. Пропали велопокрышки, запчасти и переключатели.

#в стране и мире #Олимпиада #Париж #еда #Великобритания #рыба #Пловец
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