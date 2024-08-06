МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Путин провел встречу с губернатором Мурманской области Чибисом

Ранее губернатор и президент только разговаривали по видеосвязи, это первая очная рабочая встреча после нападения на губернатора в апреле.
Елизавета Кондрикова 2024-08-06 14:04:30
© Фото: Пресс-служба президента РФ © Видео: ТРК «Звезда»

Президент России Владимир Путин во вторник провел рабочую встречу с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом, который в апреле пережил покушение. Беседа состоялась в Кремле.

«Владимир Владимирович, во-первых, хочу поблагодарить за те решения, те поручения, которые вы дали, когда были у нас в июле прошлого года. И хотел бы, с вашего позволения, доложить о том, как идет их реализация», - сказал Чибис. 

В ходе разговора Чибис рассказал президенту о своем состоянии, отметив, что находится в «боевом строю», а реабилитацию проходит прямо на рабочем месте. Затем губернатор и российский лидер обсудили реализацию мастер-планов для трех опорных населенных пунктов области.

Сегодняшняя встреча стала первой очной беседой Путина и Чибиса с момента покушения на главу Мурманской области, ранее президент созванивался с ним по видеосвязи.

Напомним, нападение на Андрея Чибиса произошло 4 апреля текущего года, на чиновника напали с ножом, когда он выходил из здания после проведения встречи с местными жителями в Апатитах. Чибису провели операцию, 12 апреля он уже выписался из больницы.

Нападавший объяснил свой поступок «стечением обстоятельств» и личной неприязнью к губернатору.

#в стране и мире #Мурманская область #Кремль #Владимир Путин #рабочая встреча #андрей чибис
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Высшая школа ВДВ
2
«Альфа». 50 лет
3
С гиперзвуком в сторону США. Часть 2. На лодке
4
С гиперзвуком в сторону США. Часть 1. На фрегате
5
Су-30СМ2. Работа в зоне СВО
6
7 дней на ЗАЭС. Часть 2
7
7 дней на ЗАЭС. Часть 1
8
СВО. Трофеи
9
Фрегаты. Гиперзвук. «Циркон»
10
Связь в СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 