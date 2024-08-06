Путин провел встречу с губернатором Мурманской области Чибисом

Президент России Владимир Путин во вторник провел рабочую встречу с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом, который в апреле пережил покушение. Беседа состоялась в Кремле.

«Владимир Владимирович, во-первых, хочу поблагодарить за те решения, те поручения, которые вы дали, когда были у нас в июле прошлого года. И хотел бы, с вашего позволения, доложить о том, как идет их реализация», - сказал Чибис.

В ходе разговора Чибис рассказал президенту о своем состоянии, отметив, что находится в «боевом строю», а реабилитацию проходит прямо на рабочем месте. Затем губернатор и российский лидер обсудили реализацию мастер-планов для трех опорных населенных пунктов области.

Сегодняшняя встреча стала первой очной беседой Путина и Чибиса с момента покушения на главу Мурманской области, ранее президент созванивался с ним по видеосвязи.

Напомним, нападение на Андрея Чибиса произошло 4 апреля текущего года, на чиновника напали с ножом, когда он выходил из здания после проведения встречи с местными жителями в Апатитах. Чибису провели операцию, 12 апреля он уже выписался из больницы.

Нападавший объяснил свой поступок «стечением обстоятельств» и личной неприязнью к губернатору.