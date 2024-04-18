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Чибис впервые после покушения пообщался с президентом

Владимир Путин поддержал участие Чибиса в выборах губернатора Мурманской области в сентябре и пожелал ему удачи.
Владимир Рубанов 2024-04-18 17:47:42
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис впервые после покушения сделал доклад Владимиру Путину по видеоконференцсвязи. На вопрос президента о самочувствии сказал, что еще восстанавливается.

«Но уже на рабочем месте, в рабочем режиме», - сказал Чибис.

Глава региона рассказал главе государства о ситуации в регионе и о результатах пятилетней работы.

В частности, губернатор заявил, что властям удалось в прошлом году впервые за 33 года добиться миграционного прироста. На постоянное место жительства в Мурманскую область приехало больше людей, чем оттуда уехало.

Путин поддержал участие Чибиса в выборах губернатора Мурманской области в сентябре и пожелал ему удачи.

Нападение на Андрея Чибиса произошло 4 апреля во время его встречи с местными жителями в ДК «Строитель» в Апатитах. Местный житель Александр Быданов на выходе из здания ударил его ножом. Губернатора госпитализировали, нападавшего ранили при задержании. Он находится под арестом.

#Выборы #Мурманская область #покушение #Владимир Путин #губернатор #андрей чибис #Вооруженное нападение
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