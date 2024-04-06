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Ударивший Чибиса ножом ответил на вопрос о «голосах в голове»

Фигурант заявил, что готов принести извинения пострадавшему губернатору.
Анна Назайкина 2024-04-06 11:36:59
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Подозреваемый в нападении на главу Мурманской области Андрея Чибиса опроверг сообщения о том, что ударить губернатора ножом его заставили некие голоса в голове.

Фигурант уголовного дела перед началом заседания в палате ответил на вопросы журналистов прямо на больничной койке. Такой формат был выбран из-за того, что напавшего на Чибиса при задержании ранили. Наш корреспондент ранее показал палату, где проходит выездное заседание.

«Нет, неправда, стечение обстоятельств», - ответил Александр Быданов на вопрос журналистов о том, могли ли его заставить совершить преступление голоса в голове.

Ранее распространялась информация, что мужчина именно так оправдывал свое решение напасть на губернатора после встречи с жителями Апатит. Также Быданов заявил, что сожалеет о произошедшем, на остальные вопросы отказался отвечать.

#Мурманская область #нападение #наш эксклюзив #Заседание суда #губернатор #андрей чибис
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