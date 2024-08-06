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Шойгу заявил, что ВСУ потеряли более 115 тысяч боевиков за два месяца

Сергей Шойгу отметил, что российские войска за это время освободили 420 квадратных километров территории.
Тимур Шерзад 2024-08-06 13:05:11
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу озвучил потери ВСУ, понесенные ими за два неполных месяца.

«За эти два месяца территория, которую освободили наши войска, прибавила 420 квадратных километров и украинские войска потеряли, по данным Министерства обороны, более 115 тысяч своих войск», - заявил он журналистам. 

Шойгу подчеркнул, что 115 тысяч неприятельских потерь, приведенные им по данным Минобороны России, - это большие потери, по 60 тысяч боевиков в месяц. Он отметил, что всего этого Киев мог бы избежать, если бы пошел навстречу предложениям, которые выдвигал президент России. 

Сергей Шойгу добавил, что позиция России тут ясна и понятна - ее войска движутся вперед. 

Напомним, мирные предложения, которые выдвинул Путин 14 июня 2024 года, включали в себя нейтральный статус Украины, отсутствие на ее территории ядерного оружия, демилитаризацию и денацификацию. Также, согласно этим предложениям, Украина должна вывести свои формирования с территории России.

#Сергей Шойгу #Украина #ВСУ #СВО #Потери врага
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