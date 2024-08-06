Шойгу заявил, что ВСУ потеряли более 115 тысяч боевиков за два месяца

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу озвучил потери ВСУ, понесенные ими за два неполных месяца.

«За эти два месяца территория, которую освободили наши войска, прибавила 420 квадратных километров и украинские войска потеряли, по данным Министерства обороны, более 115 тысяч своих войск», - заявил он журналистам.

Шойгу подчеркнул, что 115 тысяч неприятельских потерь, приведенные им по данным Минобороны России, - это большие потери, по 60 тысяч боевиков в месяц. Он отметил, что всего этого Киев мог бы избежать, если бы пошел навстречу предложениям, которые выдвигал президент России.

Сергей Шойгу добавил, что позиция России тут ясна и понятна - ее войска движутся вперед.

Напомним, мирные предложения, которые выдвинул Путин 14 июня 2024 года, включали в себя нейтральный статус Украины, отсутствие на ее территории ядерного оружия, демилитаризацию и денацификацию. Также, согласно этим предложениям, Украина должна вывести свои формирования с территории России.