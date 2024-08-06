Маск раскритиковал слова премьера Британии о протестах в стране

Американский предприниматель, основатель SpaceX Илон Маск раскритиковал заявление премьер-министра Великобритании Кира Стармера о беспорядках в стране.

Ранее Стармер назвал происходящее в Великобритании «обычным насилием» и бандитизмом и заявил, что не потерпит нападений на мечети и мусульманские общины.

«Разве тебя не должны беспокоить атаки на все общины?» - написал в ответ Маск в своем аккаунте в X.

Ранее он также предрекал начало гражданской войны в Великобритании на фоне массовых протестов.

Они начались после убийства трех детей в британском Саутпорте, позже распространилась информация, что напавший 17-летний подросток просил убежища. В качестве ответа правительство страны заявило о намерении выделить практически 38 миллионов долларов на защиту мечетей от протестующих.