Маск раскритиковал слова премьера Британии о протестах в стране

Американский предприниматель, основатель SpaceX Илон Маск раскритиковал заявление премьер-министра Великобритании Кира Стармера о беспорядках в стране.
Ранее Стармер назвал происходящее в Великобритании «обычным насилием» и бандитизмом и заявил, что не потерпит нападений на мечети и мусульманские общины.
«Разве тебя не должны беспокоить атаки на все общины?» - написал в ответ Маск в своем аккаунте в X.
Ранее он также предрекал начало гражданской войны в Великобритании на фоне массовых протестов.
Они начались после убийства трех детей в британском Саутпорте, позже распространилась информация, что напавший 17-летний подросток просил убежища. В качестве ответа правительство страны заявило о намерении выделить практически 38 миллионов долларов на защиту мечетей от протестующих.
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