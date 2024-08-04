Маск заявил о неизбежности гражданской войны в Великобритании

Американский миллиардер и предприниматель Илон Маск на фоне массовых беспорядков в Великобритании заявил о неизбежности гражданской войны в стране.

«Гражданская война неизбежна», - написал Маск в своем аккаунте в X.

Тем самым он прокомментировал одно из видео в соцсети с кадрами протестов в британских городах. Беспорядки были вызваны гибелью троих детей от ножевых ранений в английском городе Саутпорт, погибшим девочкам было шесть, семь и девять лет.

Нападение на детей произошло 29 июля, когда в студию танцев ворвался вооруженный ножом 17-летний подросток. Он ранил девять детей, шестеро из них были доставлены в больницы в критическом состоянии.

В результате в стране вспыхнули протесты и стычки с правоохранителями, в том числе беспорядки достигли столицы - резиденции британского премьер-министра Кира Стармера. Протестующие выкрикивали лозунги против иммигрантов из-за распространения информации о том, что подросток якобы беженец, а также бросали петарды.