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Маск заявил о неизбежности гражданской войны в Великобритании

Подобное заявление появилось на фоне беспорядков в стране после гибели троих девочек в английском Саутпорте от рук 17-летнего подростка.
Елизавета Кондрикова 2024-08-04 07:15:15
© Фото: Yolanda Ruiz Keystone Press Agency Globallookpress

Американский миллиардер и предприниматель Илон Маск на фоне массовых беспорядков в Великобритании заявил о неизбежности гражданской войны в стране.

«Гражданская война неизбежна», - написал Маск в своем аккаунте в X.

Тем самым он прокомментировал одно из видео в соцсети с кадрами протестов в британских городах. Беспорядки были вызваны гибелью троих детей от ножевых ранений в английском городе Саутпорт, погибшим девочкам было шесть, семь и девять лет.

Нападение на детей произошло 29 июля, когда в студию танцев ворвался вооруженный ножом 17-летний подросток. Он ранил девять детей, шестеро из них были доставлены в больницы в критическом состоянии.

В результате в стране вспыхнули протесты и стычки с правоохранителями, в том числе беспорядки достигли столицы - резиденции британского премьер-министра Кира Стармера.  Протестующие выкрикивали лозунги против иммигрантов из-за распространения информации о том, что подросток якобы беженец, а также бросали петарды.

#гражданская война #Великобритания #илон маск #беспорядки #полиция
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