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Times of Israel: Израиль рассматривает превентивный удар по Ирану

По данным издания, это может произойти, если разведданные подтвердят, что Иран собирается напасть первым.
Елизавета Кондрикова 2024-08-05 06:14:21
© Фото: Focke Strangmann dpa Globallookpress

Израиль рассматривает возможность нанесения превентивного удара по Ирану для его сдерживания. Об этом сообщает Times of Israel по итогам совещания премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху с представителями оборонного ведомства.

«Такой шаг будет разрешен только в том случае, если Израиль получит точные разведданные, подтверждающие, что Тегеран собирается начать собственную атаку», - уточнили в публикации.

В данном случае Израиль будет делать анализ на основе своих разведданных и американских. В совещании приняли участие министр обороны страны Йоав Галант, начальник штаба Армии обороны Израиля Херци Халеви и другие высокопоставленные военные чиновники.

По данным США, атака Ирана на Израиль может начаться в течение понедельника 5 августа.

Накануне вечером в Тель-Авиве заявляли о подготовке к многодневной атаке со стороны Ирана и ливанского движения «Хезболла», подобные сценарии связаны с убийством главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании в Иране.

В Тегеране отказались смягчить реакцию на это событие и обещали нанести ответный удар, несмотря на вероятность начала войны.

#Израиль #Иран #Биньямин Нетаньяху #ХАМАС #превентивный удар
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