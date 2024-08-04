В Израиле заявили о подготовке к многодневной атаке со стороны Ирана

Израиль готовится к потенциальной ответной многодневной атаке от Израиля и «Хезболла». Об этом сообщает телеканал NBC News со ссылкой на неназванного израильского чиновника.

Отмечается, что ожидание удара связано с убийствами главы политбюро движения Исмаила Хании и высокопоставленного командира «Хезболла» Фуада Шукра.

«Израиль готовится к потенциальной многодневной атаке со стороны Ирана и его союзника "Хезболла" после убийства двух высокопоставленных лидеров боевиков на прошлой неделе», - заявил источник телеканала.

Чиновник сообщил об опасениях Израиля, что в ответ на убийства лидеров, по нему в течение нескольких дней могут быть запущены волны ракет и беспилотников.

Исмаил Хания погиб в Тегеране 31 июля в результате удара по его резиденции. А тело командира ливанского движения «Хезболлах» Фуада Шукра было найдено под завалами здания в южном пригороде Бейрута.