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Wsj: в Иране отказались смягчить реакцию на убийство Хании

Тегеран намерен нанести ответный удар по Израилю.
Услада Дубинина 2024-08-04 22:46:07
© Фото: Iranian Supreme Leader'S Office Keystone Press Agency Globallookpress

В Иране отказались от предложений США и арабских стран смягчить реакцию на убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании. Об этом сообщили в газете Wall Street Journal, ссылаясь на источники.

«Иран отверг попытки США и арабских стран смягчить свою реакцию на убийство в Тегеране главного политического лидера ХАМАС», - указано в сообщении.

Лидеры Ирана обещали нанести ответный удар по Израилю, несмотря на вероятность начала войны, уточнили в газете.

Глава политбюро палестинского движения Исмаил Хания погиб при обстреле его резиденции в Иране. ХАМАС возложил ответственность за гибель Хании на Израиль. Замглавы МИД РФ Михаил Богданов назвал гибель главы политбюро ХАМАС политическим убийством.

#в стране и мире #Израиль #Иран #ХАМАС #Исмаил Хания
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