Wsj: в Иране отказались смягчить реакцию на убийство Хании

В Иране отказались от предложений США и арабских стран смягчить реакцию на убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании. Об этом сообщили в газете Wall Street Journal, ссылаясь на источники.

«Иран отверг попытки США и арабских стран смягчить свою реакцию на убийство в Тегеране главного политического лидера ХАМАС», - указано в сообщении.

Лидеры Ирана обещали нанести ответный удар по Израилю, несмотря на вероятность начала войны, уточнили в газете.

Глава политбюро палестинского движения Исмаил Хания погиб при обстреле его резиденции в Иране. ХАМАС возложил ответственность за гибель Хании на Израиль. Замглавы МИД РФ Михаил Богданов назвал гибель главы политбюро ХАМАС политическим убийством.