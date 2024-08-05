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Блинкен: атака на Израиль может начаться в понедельник

США прилагают максимум усилий, чтобы разорвать цикл эскалации на Ближнем Востоке и пытается максимально ограничить атаки Ирана и «Хезболлы» и сдержать ответ Израиля.
Ирина Егорова 2024-08-05 04:12:23
© Фото: Dominika Zarzycka Keystone Press Agency Globallookress

Атака Ирана и «Хезболлы» на Израиль может начаться в течение суток, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе телефонного разговора с коллегами из стран G7.

«Блинкен созвал конференцию, чтобы скоординировать действия с близкими союзниками США и попытаться в последнюю минуту оказать дипломатическое давление на Иран и «Хезболлу», – пишет Axios. 

По словам госсекретаря США, ограничение воздействия ударов — лучший шанс предотвратить полномасштабную войну.

Также Блинкен отметил, что США прилагают максимум усилий, чтобы разорвать цикл эскалации на Ближнем Востоке и пытается максимально ограничить атаки Ирана и «Хезболлы» и сдержать ответ Израиля.

Ранее премьер Ирака отметил, что предотвратить войну на Ближнем Востоке возможно только если прекратить боевые действия Израиля в Газе. В Иране же отказались от предложений США и арабских стран смягчить реакцию на убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании.

Глава политбюро палестинского движения Исмаил Хания погиб при обстреле его резиденции в Иране. ХАМАС возложил ответственность за гибель Хании на Израиль. Замглавы МИД РФ Михаил Богданов назвал гибель главы политбюро ХАМАС политическим убийством.

#сша #Ближний Восток #Израиль #Иран #Хезболла #атака #Блинкен
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