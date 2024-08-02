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В США назвали оппозиционера Уррутиа победителем выборов в Венесуэле

Глава американского Госдепа заявил о многочисленных ошибках, допущенных при подсчете голосов.
Алексей Курильченко 2024-08-02 10:22:59
© Фото: Jeampier Arguinzones, dpa, Globallookpress

Результаты голосования на выборах президента Венесуэлы якобы не отражают волю народа, а при подсчете голосов якобы допущены ошибки. Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен. Чиновник сослался на данные, опубликованные оппозицией Венесуэлы, и заявил, что президентом страны должен стать кандидат от оппозиционной «Демократической унитарной платформы» Гонсалес Уррутиа.

«Мы поздравляем Эдмундо Гонсалеса Уррутиа с успешной предвыборной кампанией. Сейчас венесуэльским партиям пора начать обсуждение уважительного, мирного перехода власти в соответствии с избирательным законодательством Венесуэлы и пожеланиями венесуэльского народа. Мы полностью поддерживаем процесс восстановления демократических норм в Венесуэле и готовы рассмотреть пути его дальнейшего развития совместно с нашими международными партнерами», - говорится в сообщении Блинкена на сайте американского Госдепа.

Венесуэльская оппозиция опубликовала около 80% бюллетеней, собранных с избирательных участков в Венесуэле. Согласно этим данным, Уррутиа получил большинство голосов. Также Блинкен привел заявление наблюдательного центра Картера, согласно которому официальные результаты «не вызывают доверия».

Избранного президентом Николаса Мадуро Блинкен обвинил в «недемократичных» арестах протестующих, несогласных с результатами выборов. Также венесуэльского лидера обвинили в якобы угрозах в адрес своих оппонентов.

Напомним, что президентские выборы в Венесуэле состоялись 28 июля. Национальный избирательный совет объявил о победе Николаса Мадуро с 51,2% голосов. После выборов в стране вспыхнули беспорядки - люди вышли на улицы, выражая несогласие с результатами голосования. Как заявил Мадуро, правоохранители задержали более 1 200 человек, и отметил, что протестующих готовили в других странах, в том числе и в США.

#в стране и мире #Выборы #венесуэла #Госдепартамент США #Энтони Блинкен
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